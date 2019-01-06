Україна отримала томос, а російські ЗМІ впали в істерику (огляд)

6 листопада Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі урочисто вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію. Російські ЗМІ сприйняли новину на свій кшталт: багато видань навмисне перекручували інформацію, вдавались до маніпуляцій та дезінформації.

Радіо Свобода зібрало найбільш гучні заголовки і реакції російських медіа.

Російський федеральний канал ТВЦ у статті із апокаліптичною назвою «Порошенко украв Різдво» публікує коментар голови синоїдального відділу зв’язків із громадськістю Російської православної Церкви Володимира Легойди.​

У коментарі мовиться, що «як би не намагались деякі українські політики з допомогою стамбульського патріарха вкрасти Різдво у мільйонів вірян в Україні – воно все одно настане». Автори називають томос документом, що не має юридичної сили.

Також у статті зазначається, що в кулуарах Верховної Ради вже обговорюють прийдешні президентські вибори: буцімто всі, хто «поcтавить галочку в правильному місці на бюлетені, отримають тисячу гривень».

Тим часом «РИА новости» звітує про підписання 5 січня томосу про автокефалію для Української православної церкви – матеріал має назву «Томос автокефалії підписали під українські пісні та бандерівські гасла».

У статті повторюється традиційна для прокремлівської пропаганди риторика про «розкол церкви», «трагічний день для світового павослав’я» та «неканонічність». Журналісти розповідають, буцімто в перерві між ранковим молебнем і підписанням томосу гості акттивно фотографувались і тихенько промовляли «Слава Україні!». І в принципі, якщо врахувати кількість українців, які прийшли взяти участь в історичній для українського православ’я події, то дійсно таке українське привітання могло звучати у Стамбулі.

Висвітлюючи промову Епіфанія, російські журналісти також роповідають про епізод із президентом України Петром Порошенком та їхнім колегою. Російський журналіст, за версією «РИА новости», підійшов до Порошенка й запитав, чи він усвідомлює, що «накоїв». Журналіста, за словами видання, одразу ж відтіснила охорона.

Містичні події висвітлює прокремлівське видання «Русская весна». В тексті під назвою «Томос на ваші голови!» розповідається про групу українських туристів, яким вдалося зафіксувати «знак із небес» в Івано-Франківській області.

Прокремлівський ресурс посилається на пост очевидця Ярослава Козака, який опублікував світлину, на якій видно рідкісне оптичне явище під назвою Гало. По суті, це заломлення і відбивання світла в льодяних кристалах, і дійсно трапляється воно доволі рідко. Автор поста написав, що зробив фото саме в момент підписання томосу для Православної церкви України.

В коментарях Ярославу Козаку також написали, що Гало може означати не найкраще знамення для того, хто його бачить. Цей невинний діалог одразу розтиражували прокремлівські ЗМІ, запевняючи, що це знамення згори.

Незбагненні події описує також у рубриці «Мнения» на сайті Life.ru колумніст Володимир Тихомиров. Свою колонку він починає з містичної історії про те, як під час Об’єднавчого собору в Києві після обрання митрополита Епіфанія на Софійській площі загорівся кіоск із шаурмою: «Дим одразу оповив масовку бюджетників, яких зігнали на площу для підтримки. В цей момент у натовпі пожартували, що «дим пустили, як у Ватикані, обрали митрополита», але дим був не білий, а чорний».

Далі текст автора особливо не відрізняється за стилем та подачею від історії про згорілу шаурму.

Видання «ПолитНавигатор» розповідає про порушення, які буцімто допустили в тексті томосу. Журналіст Володимир Бойко вказує на технічну помилку в тексті «Звісно ж, відбулася технічна помилка. Але хто тепер цю помилку має виправляти? – Варфоломій, шляхом видання нового томоса, чи Порошенко своїм указом?».

Цікаво, що текст, написаний на основі цих кількох речень називається «Варфоломій видав українцям томос із грубою помилкою». Тобто, сам Бойко пише про «технічну» помилку, а журналісти про «грубу».

Томос офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

Російська православна церква розкритикувала цей крок і заявила, що Варфоломій «остаточно відірвав себе від світового православ’я».

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