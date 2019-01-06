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06 Січень 2019, Київ 15:54
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Капелани ПЦУ закликають не піддаватися на провокації щодо храмів РПЦ в Україні

Військові капелани під час відзначення 1030-річчя хрещення Русі-України. Того дня була проведена хресна хода «За єдину помісну церкву». Київ, 28 липня 2018 року

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Синодальне управління військового духовенства Православної церкви України (ПЦУ) закликає не піддаватися на провокації на релігійному ґрунті, які можуть відбуватися для створення медійної картинки для кремлівських ЗМІ. Про це повідомляє управління у Facebook.

«Організатори провокацій закликають застосувати силу до вірян та кліриків РПЦ в Україні. Провокації мають відбуватися на камери для створення медійної картинки «гонінь» та «релігійної війни» в Україні, про які постійно говорять у кремлівських ЗМІ», – йдеться у повідомленні.

Кореспондент Радіо Свобода у Сумах, 6 січня, повідомляє про акцію біля Спасо-Преображенського Кафедрального собору УПЦ (Московського патріархату), в якій взяло участь близько двох десятків активістів. Учасники тримали прапори України та плакат з написом «Переходь в Православну церкву України!» та хештегом «Геть загарбників у рясах». В цей час у соборі відбувалось служіння.

Аналогічні акції пройшли сьогодні у Львові біля будівлі Кафедрального Свято-Георгіївського собору, та Одесі біля церкви при Свято-Іллінському чоловічому монастирі.

Після Об’єднавчого собору в Києві 15 грудня і створення помісної Православної церкви України щонайменше 40 громад Української православної церкви (Московського патріархату) заявили, що переходять до нової структури.

6 січня, у соборі святого Георгія у Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про надання автокефалії Православній церкві України її главі, митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

У томосі йдеться про те, що Вселенський патріархат визнає в межах політично сформованої території України канонічно автокефальну, самоврядну православну церкву.

Напередодні, 5 січня в Стамбулі відбулося офіційне підписання томосу Вселенським патріархом.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

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Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року
Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року

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