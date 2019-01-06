Капелани ПЦУ закликають не піддаватися на провокації щодо храмів РПЦ в Україні

Синодальне управління військового духовенства Православної церкви України (ПЦУ) закликає не піддаватися на провокації на релігійному ґрунті, які можуть відбуватися для створення медійної картинки для кремлівських ЗМІ. Про це повідомляє управління у Facebook.

«Організатори провокацій закликають застосувати силу до вірян та кліриків РПЦ в Україні. Провокації мають відбуватися на камери для створення медійної картинки «гонінь» та «релігійної війни» в Україні, про які постійно говорять у кремлівських ЗМІ», – йдеться у повідомленні.

Кореспондент Радіо Свобода у Сумах, 6 січня, повідомляє про акцію біля Спасо-Преображенського Кафедрального собору УПЦ (Московського патріархату), в якій взяло участь близько двох десятків активістів. Учасники тримали прапори України та плакат з написом «Переходь в Православну церкву України!» та хештегом «Геть загарбників у рясах». В цей час у соборі відбувалось служіння.

Аналогічні акції пройшли сьогодні у Львові біля будівлі Кафедрального Свято-Георгіївського собору, та Одесі біля церкви при Свято-Іллінському чоловічому монастирі.

Після Об’єднавчого собору в Києві 15 грудня і створення помісної Православної церкви України щонайменше 40 громад Української православної церкви (Московського патріархату) заявили, що переходять до нової структури.

6 січня, у соборі святого Георгія у Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про надання автокефалії Православній церкві України її главі, митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

У томосі йдеться про те, що Вселенський патріархат визнає в межах політично сформованої території України канонічно автокефальну, самоврядну православну церкву.

Напередодні, 5 січня в Стамбулі відбулося офіційне підписання томосу Вселенським патріархом.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

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