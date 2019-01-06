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06 Січень 2019, Київ 14:24
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УПЦ (МП) не проводитиме спільні богослужіння з ПЦУ – ЗМІ

Голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) архієпископ Климент (Олег Вечеря), ліворуч, і народний депутат від «Опоблоку» Вадим Новинський (в центрі)

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Українська православна церква (Московського патріархату) не буде проводити спільні богослужіння з Православною церквою України. Про це в інтерв’ю ТАСС повідомив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) архієпископ Климент (Вечеря).

«Богослужіння з «новою» церквою ми проводити не будемо. Якщо б ми вели такі богослужіння, то стали б такими ж розкольниками, як і вони, і тоді нас не буде визнавати помісна церква», – сказав Климент.

За його словами, нова церква «є неканонічною релігійною організацією».

6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Це відбулося у соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха. І здійснено в рамках урочистого богослужіння, в якому взяв участь і президент України Петро Порошенко та голова Верховної Ради України.

Вселенський патріарх Варфоломій (ліворуч) в момент передання главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію томосу про автокефалію. Стамбул, 6 січня 2019 року
Вселенський патріарх Варфоломій (ліворуч) в момент передання главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію томосу про автокефалію. Стамбул, 6 січня 2019 року

Напередодні, 5 січня в Стамбулі відбулося офіційне підписання томосу Вселенським патріархом.

Томос офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

Російська православна церква розкритикувала цей крок і заявила, що Варфоломій «остаточно відірвав себе від світового православ’я».

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Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року
Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року

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