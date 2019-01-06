УПЦ (МП) не проводитиме спільні богослужіння з ПЦУ – ЗМІ

Українська православна церква (Московського патріархату) не буде проводити спільні богослужіння з Православною церквою України. Про це в інтерв’ю ТАСС повідомив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) архієпископ Климент (Вечеря).

«Богослужіння з «новою» церквою ми проводити не будемо. Якщо б ми вели такі богослужіння, то стали б такими ж розкольниками, як і вони, і тоді нас не буде визнавати помісна церква», – сказав Климент.

За його словами, нова церква «є неканонічною релігійною організацією».

6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Це відбулося у соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха. І здійснено в рамках урочистого богослужіння, в якому взяв участь і президент України Петро Порошенко та голова Верховної Ради України.

Напередодні, 5 січня в Стамбулі відбулося офіційне підписання томосу Вселенським патріархом.

Томос офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

Російська православна церква розкритикувала цей крок і заявила, що Варфоломій «остаточно відірвав себе від світового православ’я».

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