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05 Січень 2019, Київ 18:52
Новини | Політика

УПЦ (МП) відреагувала на підписання томосу про автокефалію для української церкви

Архієпископ Климент: цей документ створений і підписаний з ігноруванням всіх фундаментальних канонічних правил

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Підписання томосу про автокефалію для Православної церкви України відбулося з порушенням «усіх фундаментальних канонічних правил», заявив представник Української православної церкви (Московського патріархату) архієпископ Климент у коментарі ТАСС.

«Цей документ створений і підписаний з ігноруванням всіх фундаментальних канонічних правил, за якими живе не тільки наша церква, а й всі інші помісні церкви», – заявив Климент.

Російський окупант використовував церкву Московського патріархату, як бази для своїх диверсійних груп – Парубій
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15 грудня 2018 року в Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій під час церемонії у Стамбулі підписав томос про автокефалію для Православної церкви України. Російська православна церква розкритикувала цей крок і заявила, що Варфоломій «остаточно відірвав себе від світового православ’я».

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать предстоятелю Православної церкви України митрополитові Епіфанію.

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Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року
Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року

Вселенський патріарх підписав томос для Православної церкви України

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