УПЦ (МП) відреагувала на підписання томосу про автокефалію для української церкви

Підписання томосу про автокефалію для Православної церкви України відбулося з порушенням «усіх фундаментальних канонічних правил», заявив представник Української православної церкви (Московського патріархату) архієпископ Климент у коментарі ТАСС.

«Цей документ створений і підписаний з ігноруванням всіх фундаментальних канонічних правил, за якими живе не тільки наша церква, а й всі інші помісні церкви», – заявив Климент.

15 грудня 2018 року в Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій під час церемонії у Стамбулі підписав томос про автокефалію для Православної церкви України. Російська православна церква розкритикувала цей крок і заявила, що Варфоломій «остаточно відірвав себе від світового православ’я».

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать предстоятелю Православної церкви України митрополитові Епіфанію.

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