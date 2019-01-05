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05 Січень 2019, Київ 17:24
Політика

Парубій про візит Варфоломія, «русский мир» і законопроект для ПЦУ

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Найближчим часом Верховна Рада України повинна ухвалити закон, який окреслить ретельну процедуру переходу церков із УПЦ (МП) до Православної церкви України. Про це голова українського парламенту Андрій Парубій розповів у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода у Стамбулі. До цього, процедура переходу, за словами Парубія, була юридично двоякою. Що ж зміниться для українських парафій та коли чекати на візит патріарха Варфоломія в Київ?

– Які ваші особисті відчуття щодо томосу?

– Велика честь бути причетним до цих подій, велика честь бути цьому свідком. Коли по завершенню церемонії співали «Нова радість стала, яка не бувала», я згадав свої дитячі колядки, коли я в дитинстві ходив по снігу й співав цю коляду.

Тоді ще й України не було, і яким тепер змістом ця колядка наповнилась! Ми тепер маємо і свою державу, і свої церкву.

Напередодні Різдва навколо різдвяного столу всі українські родини будуть радіти з цієї події, як із ласки Божої, як із благословення. І це один із тих моментів, який об’єднує всю Україну.

– Все-таки томос і автокефалія виходять за рамки релігійних, суто церковних питань. Це ширше питання, якщо воно виходить на державний рівень?

– Без сумніву. Це також питання безпеки й оборони. Я пригадую, коли я був секретарем Ради національної безпеки й оборони, в перші місяці агресії російський окупант на превеликий жаль використовував церкви Московського патріархату як бази для своїх диверсійних груп.

Російський окупант використовував церкву Московського патріархату, як бази для своїх диверсійних груп – Парубій
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Російський окупант використовував церкву Московського патріархату, як бази для своїх диверсійних груп – Парубій

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Не секрет, що диверсійна група Стрєлкова переховувалась в одному з храмів. Сама ідея «русского мира», на жаль, впроваджувалась Кремлем через церкву. І тому, звичайно, українська помісна незалежна автокефальна церква – це питання безпеки. Це питання ідентичності, духовної єдності й опору будь-яким спробам агресії, будь-яким спробам знищити Україну.

Це епохальне явище, яке виходить і за межі церкви. 330 років тому, коли була анексована українська Церква…Це не лише Церкву тоді анексували. Це була спроба анексувати історію, український дух, українську давнину. І зараз, відроджуючи українську церкву, ми цей дух повертаємо. Дух тисячолітньої давності. І це питання сьогодні, я впевнений, є загальноукраїнською ідеєю, яка об’єднує всю Україну.

– Після Об’єднавчого собору (15 грудня 2018 року) близько 40 парафій вже перейшли у нову церкву. Як гадаєте, після вручення томосу процес активізується?

– Суттєво активізується. Дійсно пройшло близько 40 парафій, але є й юридичні труднощі: до отримання томосу українська церква не могла отримати і юридичного визначення. Тобто, банальної юридичної реєстрації.

40 парафій, які перейшли, ще юридично не мають, куди перейти. Церква ще не зареєстрована. Наявність томосу дає підстави для швидкої реєстрації української церкви. І кількість парафій, які перейдуть до нової церкви, ми будемо міряти сотнями й сотнями.

Парубій про законопроект, який полегшить процедуру переходу церков УПЦ МП до ПЦУ
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Парубій про законопроект, який полегшить процедуру переходу церков УПЦ МП до ПЦУ

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Вони перейдуть без конфліктів, без насильства, яким нас лякають у Москві. Я ще сподіваюсь, що найближчими тижнями, коли буде сесія, Верховна Рада зможе ухвалити закон, який випише ретельну процедуру переходу, яка сьогодні в юридичній площині є двоякою. Цей закон зможе спростити цей процес. Якщо якось громада захоче долучитись, вона це зможе зробити без труднощів.

Наявність томосу, реєстрація і закон, який випише детальну процедуру долучення до Української церкви – повірте мені, це стане запорукою до нових хвиль об’єднань усіх українців навколо єдиної помісної православної церкви.

– Ви запросили патріарха Варфоломія в Київ. Коли він приїде?

– Я сподіваюсь, що найближчим часом. Ми мали розмову, він мені подякував як голові Верховної Ради України. Він ще раз підтвердив, що приїде в Україну. Ми будемо узгоджувати дати, на цю тему матимемо розмову і з президентом України – я хочу подякувати і йому за те, який великий внесок він зробив на шляху до створення української церкви. Сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо очікувати приїзду в Україну патріарха Варфоломія.

Парубій: Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив, що приїде найближчим часом до Києва – відео
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Парубій: Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив, що приїде найближчим часом до Києва – відео

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Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року
Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року

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