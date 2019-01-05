Парубій про візит Варфоломія, «русский мир» і законопроект для ПЦУ

Найближчим часом Верховна Рада України повинна ухвалити закон, який окреслить ретельну процедуру переходу церков із УПЦ (МП) до Православної церкви України. Про це голова українського парламенту Андрій Парубій розповів у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода у Стамбулі. До цього, процедура переходу, за словами Парубія, була юридично двоякою. Що ж зміниться для українських парафій та коли чекати на візит патріарха Варфоломія в Київ?

– Які ваші особисті відчуття щодо томосу?

– Велика честь бути причетним до цих подій, велика честь бути цьому свідком. Коли по завершенню церемонії співали «Нова радість стала, яка не бувала», я згадав свої дитячі колядки, коли я в дитинстві ходив по снігу й співав цю коляду.

Тоді ще й України не було, і яким тепер змістом ця колядка наповнилась! Ми тепер маємо і свою державу, і свої церкву.

Напередодні Різдва навколо різдвяного столу всі українські родини будуть радіти з цієї події, як із ласки Божої, як із благословення. І це один із тих моментів, який об’єднує всю Україну.

– Все-таки томос і автокефалія виходять за рамки релігійних, суто церковних питань. Це ширше питання, якщо воно виходить на державний рівень?

– Без сумніву. Це також питання безпеки й оборони. Я пригадую, коли я був секретарем Ради національної безпеки й оборони, в перші місяці агресії російський окупант на превеликий жаль використовував церкви Московського патріархату як бази для своїх диверсійних груп.

Не секрет, що диверсійна група Стрєлкова переховувалась в одному з храмів. Сама ідея «русского мира», на жаль, впроваджувалась Кремлем через церкву. І тому, звичайно, українська помісна незалежна автокефальна церква – це питання безпеки. Це питання ідентичності, духовної єдності й опору будь-яким спробам агресії, будь-яким спробам знищити Україну.

Це епохальне явище, яке виходить і за межі церкви. 330 років тому, коли була анексована українська Церква…Це не лише Церкву тоді анексували. Це була спроба анексувати історію, український дух, українську давнину. І зараз, відроджуючи українську церкву, ми цей дух повертаємо. Дух тисячолітньої давності. І це питання сьогодні, я впевнений, є загальноукраїнською ідеєю, яка об’єднує всю Україну.

– Після Об’єднавчого собору (15 грудня 2018 року) близько 40 парафій вже перейшли у нову церкву. Як гадаєте, після вручення томосу процес активізується?

– Суттєво активізується. Дійсно пройшло близько 40 парафій, але є й юридичні труднощі: до отримання томосу українська церква не могла отримати і юридичного визначення. Тобто, банальної юридичної реєстрації.

40 парафій, які перейшли, ще юридично не мають, куди перейти. Церква ще не зареєстрована. Наявність томосу дає підстави для швидкої реєстрації української церкви. І кількість парафій, які перейдуть до нової церкви, ми будемо міряти сотнями й сотнями.

Вони перейдуть без конфліктів, без насильства, яким нас лякають у Москві. Я ще сподіваюсь, що найближчими тижнями, коли буде сесія, Верховна Рада зможе ухвалити закон, який випише ретельну процедуру переходу, яка сьогодні в юридичній площині є двоякою. Цей закон зможе спростити цей процес. Якщо якось громада захоче долучитись, вона це зможе зробити без труднощів.

Наявність томосу, реєстрація і закон, який випише детальну процедуру долучення до Української церкви – повірте мені, це стане запорукою до нових хвиль об’єднань усіх українців навколо єдиної помісної православної церкви.

– Ви запросили патріарха Варфоломія в Київ. Коли він приїде?

– Я сподіваюсь, що найближчим часом. Ми мали розмову, він мені подякував як голові Верховної Ради України. Він ще раз підтвердив, що приїде в Україну. Ми будемо узгоджувати дати, на цю тему матимемо розмову і з президентом України – я хочу подякувати і йому за те, який великий внесок він зробив на шляху до створення української церкви. Сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо очікувати приїзду в Україну патріарха Варфоломія.

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