Президент України Петро Порошенко привітав українців з підписанням томосу про автокефалію Православної церкви України.

«Вітаю усіх нас із сьогоднішньою подією. Разом з вами з нетерпінням чекаю на вручення томосу і літургію, коли вперше будуть співслужити Вселенський Патріарх і Митрополит Київський і всієї України. Ця служба Божа стане наочним втіленням надій і сподівань України», – мовиться у Twitter президента.

Сьогоднішню церемонію Порошенко назвав історичною подією.

«Серед 15 зірок автокефальних православних церков з’явилася українська зірочка. Ми чекали на це багато років. Це – історична подія і великий день, коли ми почули молитву українською мовою у Храмі Святого Георгія», – підкреслив глава держави.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій під час церемонії у Стамбулі підписав томос про автокефалію для Православної церкви України.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.