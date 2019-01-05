У Стамбулі підписують томос для Православної церкви України – трансляція

У Стамбулі сьогодні Вселенський патріарх Варфоломій підпише томос про автокефалію для Православної церкви України.

Раніше голова Православної церкви України, митрополит Епіфаній провів молебень у соборі Святого Георгія.

У Стамбул для участі у церемонії прибула українська делегація на чолі з президентом України Петром Порошенком.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать митрополиту Епіфанію.

Радіо Свобода стежить за подіями в Стамбулі в прямому ефірі.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу про автокефалію української церкви.