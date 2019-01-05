Томос для України: церемонія підписання – трансляція

Сьогодні в Стамбулі відбудеться церемонія підписання томосу для Православної церкви України.

Президент України Петро Порошенко та глава Православної церкви України, митрополит Епіфаній вже відлетіли до Стамбула.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Радіо Свобода стежить за подіями в Стамбулі в прямому ефірі.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу про автокефалію української церкви.

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