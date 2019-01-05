Порошенко та Епіфаній відлетіли до Стамбула

Президент України Петро Порошенко та глава Православної церкви України, митрополит Епіфаній відлетіли до Стамбула, де сьогодні мають підписати томос.

«Для мене велика честь разом з новообраним предстоятелем Православної Церкви України, митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм відбути до Стамбула, де завтра відбудеться довгоочікувана подія. Їдемо до його всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія зі словами щирої вдячності від всього Українського народу за історичне рішення про надання томосу Автокефальній Помісній Православній Церкві України», – мовиться у Facebook президента.

«Відкривається нова ера в історії світового православ’я. Молимося за мир та єднання. Адже в єдності сила нашого народу. Єдність – це те, що забезпечить нам перемогу!» – зазначив глава держави.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Радіо Свобода буде стежити за подіями в Стамбулі в прямому ефірі.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу про автокефалію української церкви.

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