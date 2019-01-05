У Стамбулі сьогодні підпишуть томос для Православної церкви України

У Стамбулі 5 січня відбудеться церемонія підписання томосу для Православної церкви України Вселенським патріархом Варфоломієм.

На церемонії буде присутній президент України Петро Порошенко.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать митрополиту Православної церкви України Епіфанію.

Радіо Свобода буде стежити за подіями в Стамбулі в прямому ефірі.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу про автокефалію української церкви.