Томос для Православної церкви України написав каліграф з Афону

Томос про автокефалію для Православної церкви України написав художник, каліграф Лукас з монастиря Ксенофонт, що на Афоні.

Він передав його Вселенському патріарху Варфоломію.

«Отець Лукас – найвідоміший Афонський художник і каліграф – подарував Його Святості пергамент з каліграфією томоса для автокефальної церкви в Україні, написаний ним від руки», – повідомили у Бігорському монастирі (Македонія).

Церемонія підписання томосу для Православної церкви України відбудеться цьогодні. У Стамбул прибув президент України Петро Порошенко разом з главою ПЦУ, митрополитом Епіфанієм.

6 січня після божественної літургії саме Епіфанію вручать документ про автокефалію.

Радіо Свобода стежить за подіями в Стамбулі в прямому ефірі.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу про автокефалію української церкви.