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05 Січень 2019, Київ 15:51
Новини | Політика

Опубліковано український переклад тексту томосу

Варфоломій підписав томос для української церкви

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Посол України в Туреччині Андрій Сибіга опублікував у Twitter український переклад тексту томосу про надання автокефалії Православній церкві України.

У документі вказано, що Україна є незалежною державою, церковні керівники якої вже майже 30 років просили надати їм право самоврядування.

«…однодумно визначаємо та проголошуємо, щоб уся православна церква, що знаходиться в межах політично сформованої і цілковито незалежної держави України разом із священними митрополіями, архієпископіями, єпископіями, монастирями, парафіями і всіма в них церковними установами […] існувала віднині канонічно автокефальною, незалежною і самоврядованою, маючи Першого в церковних справах і визнаючи кожного канонічного її предстоятеля, який носить титул «Блаженніший Митрополит Київський і Всієї України», – мовиться у документі.

Вказано також, що томос передається предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію та президенту України Петру Порошенко «для вічного доказу і постійного представлення».

15 грудня 2018 року в Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій під час церемонії у Стамбулі підписав томос про автокефалію для Православної церкви України.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

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