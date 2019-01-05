Парубій: наявність томосу дає підстави для швидкої реєстрації української церкви

Наявність томосу про автокефалію Православної церкву України дає можливість зареєструвати її юридично. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій.

«Ті 40 парафій, які перейшли (у ПЦУ, – ред.), вони ще юридично не мають, куди перейти. Церква ще не зареєстрована. Наявність томосу дає підстави для швидкої реєстрації української церкви. І кількість парафій, які перейдуть до нової церкви, ми будемо міряти сотнями й сотнями. Вони перейдуть без конфліктів, без насильства, яким нас лякають у Москві», – зазначив Парубій.

Він сподівається, що найближчими тижнями Верховна Рада ухвалить закон, «який випише ретельну процедуру переходу, яка сьогодні в юридичній площині є двоякою».

«Цей закон зможе спростити процес. Якщо якось громада захоче долучитись, вона це зможе зробити без труднощів», – сказав голова парламенту.

15 грудня 2018 року в Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій під час церемонії у Стамбулі підписав томос про автокефалію для Православної церкви України.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

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