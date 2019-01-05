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05 Січень 2019, Київ 17:24
Новини | Політика

Парубій: наявність томосу дає підстави для швидкої реєстрації української церкви

Парубій: кількість парафій, які перейдуть до нової церкви, ми будемо міряти сотнями й сотнями

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Наявність томосу про автокефалію Православної церкву України дає можливість зареєструвати її юридично. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій.

«Ті 40 парафій, які перейшли (у ПЦУ, – ред.), вони ще юридично не мають, куди перейти. Церква ще не зареєстрована. Наявність томосу дає підстави для швидкої реєстрації української церкви. І кількість парафій, які перейдуть до нової церкви, ми будемо міряти сотнями й сотнями. Вони перейдуть без конфліктів, без насильства, яким нас лякають у Москві», – зазначив Парубій.

Кількість громад УПЦ (МП), які перейшли до ПЦУ
Кількість громад УПЦ (МП), які перейшли до ПЦУ

Він сподівається, що найближчими тижнями Верховна Рада ухвалить закон, «який випише ретельну процедуру переходу, яка сьогодні в юридичній площині є двоякою».

«Цей закон зможе спростити процес. Якщо якось громада захоче долучитись, вона це зможе зробити без труднощів», – сказав голова парламенту.

Варфоломій підписав томос для української церкви
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Опубліковано український переклад тексту томосу

15 грудня 2018 року в Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій під час церемонії у Стамбулі підписав томос про автокефалію для Православної церкви України.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

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Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року
Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року

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