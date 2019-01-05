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05 Січень 2019, Київ 15:53
Новини | Політика

Порошенко вручив Варфоломію орден «За заслуги» І ступеня

Порошенко вручив орден Варфоломію

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Президент України Петро Порошенко 5 січня вручив Вселенському патріарху Варфоломію орден «За заслуги» І ступеня.

«Мав честь вручити орден «За заслуги» І ступеня Вселенському Патріарху за визначний особистий внесок Його Всесвятості у розбудову автокефальної помісної Православної церкви України, піднесення авторитету православ'я у світі, багаторічну діяльність з утвердження ідеалів духовності», – ідеться в повідомленні в Тwitter президента.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій під час церемонії у Стамбулі підписав томос про автокефалію для Православної церкви України.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

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