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05 Січень 2019, Київ 17:20
Новини | Політика

Парубій пропонує у найближчий сесійний тиждень Ради розглянути процедуру переходу парафій до ПЦУ

Парубій: до помісної церкви вже перейшли понад 40 парафій УПЦ (Московського патріархату)

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонує парламенту у найближчий сесійний тиждень розглянути законопроект, яким буде юридично впорядкована процедура переходу парафій УПЦ (Московського патріархату) до Православної церкви України.

«Цей крок, як і отримання томосу, дозволить переходу до ПЦУ перерости у велику хвилю, коли всі українці з різних куточків України будуть приходити до української церкви і ставати вірянами української церкви», – сказав Парубій.

За його словами, до помісної церкви вже перейшли понад 40 парафій Московського патріархату.

Кількість громад УПЦ (МП), які перейшли до ПЦУ
Кількість громад УПЦ (МП), які перейшли до ПЦУ

15 грудня 2018 року в Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій під час церемонії у Стамбулі підписав томос про автокефалію для Православної церкви України. Російська православна церква розкритикувала цей крок і заявила, що Варфоломій «остаточно відірвав себе від світового православ’я».

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать предстоятелю Православної церкви України митрополитові Епіфанію.

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Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року

Вселенський патріарх підписав томос для Православної церкви України

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