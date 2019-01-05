Парубій пропонує у найближчий сесійний тиждень Ради розглянути процедуру переходу парафій до ПЦУ

Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонує парламенту у найближчий сесійний тиждень розглянути законопроект, яким буде юридично впорядкована процедура переходу парафій УПЦ (Московського патріархату) до Православної церкви України.

«Цей крок, як і отримання томосу, дозволить переходу до ПЦУ перерости у велику хвилю, коли всі українці з різних куточків України будуть приходити до української церкви і ставати вірянами української церкви», – сказав Парубій.

За його словами, до помісної церкви вже перейшли понад 40 парафій Московського патріархату.

15 грудня 2018 року в Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій під час церемонії у Стамбулі підписав томос про автокефалію для Православної церкви України. Російська православна церква розкритикувала цей крок і заявила, що Варфоломій «остаточно відірвав себе від світового православ’я».

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать предстоятелю Православної церкви України митрополитові Епіфанію.

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