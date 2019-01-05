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05 Січень 2019, Київ 17:24
Новини | Політика

РПЦ заявляє, що патріарх Варфоломій «відірвав себе від світового православ’я»

Зліва направо: президент України Петро Порошенко, вселенський патріарх Варфоломій та очільник Православної церкви України Епіфаній

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Підписання томосу для української автокефальної церкви остаточно відірвало Вселенського патріарха Варфоломія від світового православ’я, заявив у коментарі ТАСС прес-секретар очільника Російської православної церкви Олександр Волков.

«Патріарх Варфоломій сьогодні остаточно відірвав себе від світового православ’я, вступивши у розкол», – сказав Волков.

За його словами, «підписання томосу нікчемне з точки зору канонів і трагічне для Варфоломія та його соратників, які підписали сьогодні свою духовну капітуляцію».

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15 грудня 2018 року в Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій під час церемонії у Стамбулі підписав томос про автокефалію для Православної церкви України.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

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