РПЦ заявляє, що патріарх Варфоломій «відірвав себе від світового православ’я»

Підписання томосу для української автокефальної церкви остаточно відірвало Вселенського патріарха Варфоломія від світового православ’я, заявив у коментарі ТАСС прес-секретар очільника Російської православної церкви Олександр Волков.

«Патріарх Варфоломій сьогодні остаточно відірвав себе від світового православ’я, вступивши у розкол», – сказав Волков.

За його словами, «підписання томосу нікчемне з точки зору канонів і трагічне для Варфоломія та його соратників, які підписали сьогодні свою духовну капітуляцію».

15 грудня 2018 року в Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій під час церемонії у Стамбулі підписав томос про автокефалію для Православної церкви України.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.