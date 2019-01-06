Отримавши томос, Епіфаній заявив про утвердження автокефальної Православної церкви України

Глава Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив про утвердження автокефальної Православної церкви України.
Про це він сказав під час виступу у соборі святого Георгія у Стамбулі після церемонії вручення йому вселенським патріархом Варфоломієм томосу про надання автокефалії ПЦУ.
«Від часу утвердження митрополії Києва і всієї Русі протягом семи століть мати-церква – Вселенський патріархат – незмінно виявляла турботу про нашу церкву – свою дочку, дбаючи про те, щоб вона зростала в побожності та благочесті», – зазначив митрополит.
За його словами, через обставини часу і «дії сил світу цього» понад три століття зв’язок Києва з матір’ю-церквою був ослаблений, однак ніколи не був забутим і розірваним.
«Нині дочка українська з волі Божої зросла і утвердилася», – наголосив Епіфаній, додавши, що на Об’єднавчому соборі 15 грудня роз’єднання, що до недавнього часу було в українському православ’ї, подолано, а єднання відновлене.
Президент України Петро Порошенко заявив, що «Томос – це ще один акт проголошення Незалежності України». На цьому глава держави наголосив у промові відразу після того, як Україні урочисто вручили томос про автокефалію.
Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.
Це відбулося у соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха. І здійснено в рамках урочистого богослужіння, в якому взяв участь і президент України Петро Порошенко та голова Верховної Ради України.
Напередодні, 5 січня в Стамбулі відбулося офіційне підписання томосу Вселенським патріархом.
Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.
НА ЦЮ Ж ТЕМУ:
Вселенський патріарх підписав томос для Православної церкви України
Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ
Парламент ухвалив рішення щодо перейменування УПЦ (МП) в Російську православну церкву
УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю
FACEBOOK КОМЕНТАРІ