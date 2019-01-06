Вселенський патріархат вручає томос про автокефалію української церкви – трансляція

Вселенський патріарх Варфоломій у своїй резиденції на Фанарі у Стамбулі сьогодні вручить томос про автокефалію предстоятелю Православної церкви України митрополитові Епіфанію.

На церемонії 6 січня 2019 року, на Святвечір перед Різдвом Христовим за юліанським календарем, що його наразі дотримуються православні в Україні, будуть присутні президент України Петро Порошенко і спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Радіо Свобода стежить за подіями в Стамбулі в прямому ефірі.

Напередодні, 5 січня в Стамбулі відбулося офіційне підписання томосу Вселенським патріархом.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

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Перед тим синод Вселенського патріархату також зняв анафему (церковне прокляття) РПЦ, накладену свого часу на глав тодішніх УПЦ КП і УАПЦ, і повернув їх і підпорядкованих їм архієреїв і вірян у канонічне спілкування зі світовим православ’ям. Крім того, синод Вселенського патріархату скасував своє давнє рішення, яке Москва хибно трактувала як нібито передачу Московському патріархатові в церковне підпорядкування історичної Київської митрополії.

Після Об’єднавчого собору в Києві 15 грудня і створення помісної православної церкви України вже щонайменше 40 громад Української православної церкви (Московського патріархату) заявили, що переходять до нової структури.

Томос офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Після того почнеться процес визнання нової церкви рештою помісних церков – який, за словами оглядачів, може тривати певний час.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо об’єднавчий собор, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні.

Створення незалежної від Москви і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї частини нинішньої УПЦ (МП), на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

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