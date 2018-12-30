У ПЦУ повідомили про ще кілька переходів громад УПЦ (МП)

У Православній церкві України повідомили про ще кілька рішень церковних громад Української православної церкви (Московського патріархату) перейти до складу новоствореної єдиної канонічної помісної автокефальної української православної церкви – крім тих, про які повідомляли раніше 30 грудня.

Зокрема, прес-служба Вінницької єпархії ПЦУ повідомила про приєднання до української церкви релігійної громади храму Святителя Миколая села Непедівка Козятинського району на Вінниччині як результат зборів цієї громади. «Віряни визначалися, чи залишатися їм і надалі у єдності з Московським патріархатом, чи приєднатися до помісної Православної церкви України. Після обговорення і обміну думками відбулося голосування. Усі парафіяни разом із настоятелем протоієреєм Віктором Боднарем одноголосно обрали помісну Православну церкву України», – мовиться в повідомленні.

А Антоній (Махота), донедавна митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський УПЦ Київського патріархату, повідомив, що в селі Бокиївка Волочиського району на Хмельниччині дві релігійні громади, колишньої УПЦ КП і УПЦ (МП), вирішили об’єднатися в одну і належати до Хмельницької єпархії ПЦУ. «Священиком своїм вирішили залишити прот. Володимира Биха, багаторічного священика Київського патріархату. Священик МП село залишив і передав ключі від храму об’єднаній громаді», – повідомив митрополит у фейсбуці.

Раніше 30 грудня повідомлення про ухвалені переходи парафій УПЦ (МП) до складу ПЦУ надійшли з Волині і Буковини.

Зокрема, за повідомленнями, таке рішення ухвалили 90 відсотків парафіян церкви в селі Красноволя Маневицького району Волинської області, попри незгоду настоятеля місцевого храму і залякування судом (настоятель Свято-Михайлівського храму в селі Красноволя протоієрей УПЦ (МП) Андрій Геналюк назвав збори релігійної громади нелегітимними і заявив, що їхнє рішення буде оскаржене в суді).

Також повідомили про аналогічне рішення церковної громади села Карапчева Вижницького району Чернівецької області, ухвалене понад 350 голосами з понад 400 учасників – теж попри спротив представників УПЦ (МП); є й коротке повідомлення без подробиць про збори мирян у селі Боянчук Заставнівського району, на яких теж люди більшістю голосів висловилися за ПЦУ.

На цей час число рішень про переходи парафій УПЦ (МП) в ПЦУ перевищило три десятки. Очікують, що процес переходу значно прискориться після офіційного надання Православній церкві України томосу про автокефалію.

15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – подолали церковний «розкол» в Україні і створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

Новостворена церква існує як помісна, автокефальна і канонічна: Вселенський патріархат, який раніше вже ухвалив рішення надати канонічну автокефалію такій об’єднаній українській православній церкві, брав участь в організації собору і благословив її створення.

Формальне письмове визнання – томос (церковну грамоту) Вселенського патріарха і синоду Вселенського патріархату про надання цієї автокефалії – Вселенський патріарх Варфоломій має вручити новообраному предстоятелеві Епіфанію у своїй резиденції на Фанарі у Стамбулі 6 січня 2019 року, на Святвечір перед Різдвом Христовим за юліанським календарем, що його наразі дотримуються православні в Україні. Цей томос офіційно затвердить канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Після того почнеться процес визнання нової церкви рештою помісних церков – який, за словами оглядачів, може тривати певний час.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо об’єднавчий собор, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні. Створення незалежної від Москви і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї частини нинішньої УПЦ (МП), на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

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