В Україні є релігійна свобода і державної церкви не буде – президент

В Україні існує справжня релігійна свобода і державної церкви не буде. Про це заявляє президент України Петро Порошенко.

«Народження автокефальної Православної церкви України – це епохальна подія, на яку віряни чекали кілька століть. І хоча це стало можливим завдяки згуртованості та єдності духовенства, президента, уряду, парламентарів та всіх українців, які молилися за надання нашій церкві автокефалії, я наголошую, що у нас немає і не буде державної церкви. Натомість існує справжня релігійна свобода, яку ми всі дбайливо оберігаємо. При всій різноманітності нас об’єднують Україна та віра в нашого Господа Ісуса Христа!» – написав президент у Facebook.

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Напередодні, зокрема, президент Росії Володимир Путін заявив, що процес створення автокефальної Православної церкви України – «це пряме втручання держави в церковне життя», а Українська православна церква (що є частиною Московського патріархату) «була повністю незалежною»​, «тут очевидне грубе порушення релігійних свобод».

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Відповідно до статті 35 Конституції України, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.​

22 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон, який зобов’язує Українську православну церкву (Московського патріархату) вилучити з назви слово «українська» і зазначити приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).

Цей закон Верховна Рада ухвалила 20 грудня. Документ передбачає, що релігійна організація, яка входить до структури релігійної організації з центром у державі, що вчинила військову агресію проти України, зобов'язана у назві відображати приналежність до такої релігійної організації.

В Українській православній церкві (Московського патріархату) мають намір звернутися до Конституційного суду через закон, що зобов’язує УПЦ (МП) змінити назву і вказати належність до російської церкви.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу.

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