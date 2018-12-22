Порошенко підписав закон, що зобов’язує УПЦ (МП) вилучити із назви слово «українська»

Президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України».

Тепер, згідно із цим законом, Українська православна церква, що перебуває у єдності із Російською православною церквою (УПЦ МП) має забрати зі своєї назви слово «українська», оскільки вона представляє Московську патріархію в Україні.

Як повідомляє офіційний сайт президента, Петро Порошенко вважає, що ці зміни до закону дотримуються принципу свободи віросповідання і рівності всіх конфесій і не обмежують конституційні права громадян.

«Люди мають конституційне право вільного вибору віросповідання. Зазначені зміни до закону створюють кращі умови для реалізації такого права для тих, хто вирішуватиме, до якої ж православної юрисдикції належати… Чи то до новоствореної автокефальної Православної Церкви України, чи до тієї церкви, яка наполягає на збереженні свого зв’язку і залежності від РПЦ», – наголосив президент України Порошенко.

У четвер, 20 грудня, у Верховній Раді ухвалили законопроект №5309 про внесення змін до закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій, які входять до структури релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала частину території України.

Закон підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій. Наступний крок – підпис президента України. Раніше в УПЦ (МП) рішення Верховної Ради щодо перейменування цієї релігійної організації назвали «дискримінацією» і посяганням на свободу віросповідання.

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15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу 6 січня.

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