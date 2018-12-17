Що буде далі із УПЦ (МП)?

Новообраний предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній пропонує «забути образи» та працювати над створенням нової церкви разом. В УПЦ (МП) зібрали позачерговий синод, на якому не визнали створення автокефальної церкви в Україні. У Верховній Раді тим часом планують розглянути законопроект щодо перейменування УПЦ (Московського патріархату).

Митрополит Онуфрій втратив свій статус митрополита Київського і всієї України – про це йому в листі повідомив Вселенський патріарх Варфоломій. Цей статус тепер належить новообраному предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

«Відповідно, митрополит Онуфрій буде тільки митрополитом Російської православної церкви в Україні», – каже митрополит Епіфаній в коментарі ТСН.

Митрополит Онуфрій перестав бути чинним митрополитом Київським

Але митрополит Онуфрій не збирається на це зважати. Звернення після позачергового синоду, проведеного в УПЦ (МП) 17 грудня він підписав саме як «митрополит Київський і всієї України.

«Якщо говорити з точки зору канонів (у православній термінології це аналог законів), Константинопільська церква це підкреслює, митрополит Онуфрій перестав бути чинним митрополитом Київським», – підтверджує в коментарі Радіо Свобода архімандрит УПЦ (МП) Кирило Говорун.

​Ніхто його не може змусити називатися інакше, в Україні досить ліберальне законодавство – воно дозволяє церковним структурам себе називати і переназивати за власним бажанням, пояснює релігієзнавець Ярослав Коцюба.

«Єдине, що може бути, і з Константинополя такі сигнали вже надходили, що ті єпископи, митрополити, священики, які не будуть підкорятися канонам, можуть бути заборонені в служінні чи проти них може бути застосоване право церковного суду», – зазначає він

Але навіть це не змінить ситуації, бо в УПЦ (МП) наголошують, що їхнє керівництво і центр – у Москві, тож Константинополь для них не указ, додає він.

Підкреслює це і заява позачергового синоду, проведеного Московським патріархатом в Україні, в якій вони називають себе «істинною церквою» і не визнають утвореної автокефальної української православної церкви.

Архімандрит УПЦ (МП) Кирило Говорун теж не певен, що хтось може змусити митрополита Онуфрія перестати використовувати статус митрополита Київського, хоча і не виключає можливості церковного суду з боку Константинополя.

​Перейменування УПЦ (МП) на «російську православну церкву»

Законопроект, який вже зареєстровано у Верховній Раді, пропонує дещо інше за перейменування, але по суті має призвести до цього.

Депутати пропонують внести зміни у закон «Про свободу совісті та релігійні організації», які зобов’яжуть релігійні організації називатися таким чином, аби вказувати повну назву свого керівного центру, якщо він розташований на території країни-агресора. Таким чином УПЦ (МП) має містити в своїй назві слова «Російська православна церква».

«Вони вже попередили, що подадуть до Європейського суду з прав людини. Намагатися звинуватити державу Україну в порушенні прав віруючих», – зазначає в коментарі Радіо Свобода Ярослав Коцюба.

Якщо закон ухвалять і його підпише президент, то всі офіційні структури в країні автоматично змінять їхню назву. При цьому в самій установі можуть продовжити себе називати як завгодно, зазначає релігієзнавець.

«Важливо, як церкви самі себе називають і в цьому сенсі варто залишати свободу церквам», – зауважує архімандрит УПЦ (МП) Кирило Говорун.

​Майбутнє УПЦ (МП)

Найцікавіше те, як будуть в подальшому впорядковувати питання по храмах. Цього розуміння поки що немає.

В УПЦ (МП) звільнили з посад і заборонили служіння двом ієрархам, які взяли участь в Об’єднавчому соборі що створив Православну церкву України (ПЦУ), – митрополита Вінницького і Барського Симеона і митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра.

В той же час митрополит Симеон оголосив вірянам своєї церкви про перехід до нової Православної церкви України і вони його підтримали, як повідомив керівник прес-служби Вінницької єпархії протодиякон Владислав Демченко.

Тож Симеон залишається митрополитом Вінницьким і Барським вже під юрисдикцією нової Православної церкви України.

На думку релігієзнавця Ярослава Коцюби, подальший розвиток подій навколо Свято-Преображенського собору на Вінничині і визначить те, як відбуватиметься розподіл церковних приміщень і майна. Після того, як в УПЦ (МП) призначать заміну Симеону, певно що можуть розпочатися протистояння, захоплення храмів, переділ майна і те, як буде це відбуватися і стане певним зразком для подальшого процесу переходу громад під іншу юрисдикцію, вважає він.

Архімандрит Кирило Говорун зауважує, що після синоду УПЦ (МП) можна зробити висновок, що триває курс на подальшу ескалацію і роз'єднання. Але це вже реальність, яку неможливо скасувати: співіснування в Україні двох юрисдикцій – Московського патріархату і незалежної церкви

Аби церкви могли мирно співіснувати в Україні, необхідно аби вони мирно співіснували один із одним, вважає архімандрит УПЦ (МП) Кирило Говорун. Є такі священики та єпископи, які готові до мирного співіснування або до переходу до нової української юрисдикції, додає він, висловлюючи сподівання на перемогу здорового ґлузду.

Голосування в парламенті за законопроект про так зване перейменування може відбутися вже 20 грудня.

Томос від Вселенського патріархату нова Православна церква України має отримати 6 січня.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Після Об’єднавчого собору: Москва для протидії ПЦУ використає не лише свою агентуру в Україні

Нам потрібно довершити повноцінне єднання – Епіфаній про єдину Православну церкву України

Вселенський патріархат офіційно запросив митрополита Епіфанія для отримання томосу

Допомога армії, вечері для малозабезпечених та нові храми: чим ділиться митрополит Епіфаній у соцмережах?

УПЦ (МП) допомагала Гіркіну готувати анексію Криму – СБУ