Чи перейменують УПЦ (МП) на РПЦ?

У Верховній Раді ухвалили законопроект №5309 про внесення змін до закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій, які входять до структури релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка здійснила військову агресію проти України. Під дію законопроекту потрапляє Українська православна церква (Московського патріархату). Вона має вказати в назві свою приналежність до Російської православної церкви. В УПЦ (МП) рішення Верховної Ради назвали «дискримінацією» і посяганням на свободу віросповідання. Чи змінить свою назву УПЦ (МП)? На цю тему у програмі «Ваша Свобода» дискутували ініціатор законопроекту, народний депутат України Сергій Висоцький та голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) Климент (Вечеря).