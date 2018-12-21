Три парафії Вінницької області приєднались до ПЦУ

Парафії храмів трьох сіл Вінницької області повідомили про рішення перейти до новоствореної Православної української церкви (ПЦУ), повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.
Згідно з повідомленням, рішення ухвалили релігійні громади сіл Тютьки, Рівець і Коло-Михайлівка. При цьому парафія Тютьки мала намір приєднатися до ПЦУ ще до Об’єднавчого собору 15 грудня і підтвердила своє рішення після нього 19 грудня.
Як зазначають у прес-службі, архімандрит Дорофей (Маркич), який очолює парафію в Коло-Михайлівці, разом із митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном брав участь в Об’єднавчому соборі.
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17 грудня стало відомо, що митрополит Вінницький і Барський Симеон оголосив про перехід Вінницької єпархії з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.
Того ж дня УПЦ (МП) заявила про звільнення і «заборону в служінні» тим своїм митрополитам, які брали участь в Об’єднавчому соборі: митрополиту Вінницькому і Барському Симеону (в миру Володимиру Шостацькому) і митрополиту Переяслав-Хмельницькому і Вишневському Олександру (Драбинко).
15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.
Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу 6 січня.
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