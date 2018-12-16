Нам потрібно довершити повноцінне єднання – Епіфаній про реформування єдиної Православної церкви України

15 грудня на Об’єднавчому соборі у Києві обрали предстоятеля єдиної української помісної православної церкви – Епіфанія. Він був митрополитом Переяславським і Білоцерківським, намісником Видубицького чоловічого монастиря у Києві, ректором Київської православної богословської академії. Радіо Свобода дізналося у предстоятеля про його подальші кроки та плани.
– Розкажіть трохи про себе?
– Багато мого життя пов’язано з Михайлівським золотоверхим монастирем. Бо саме тут я, як вихованець Київської духовної семінарії, отримав вищу духовну освіту. Потім отримав чернечий постриг у Михайлівському золотоверхому соборі. Надалі я навчався, стажувався в Афінах, поглиблював свої знання з грецької мови. Потім став ректором Київської православної богословської академії, вона отримала визнання держави під час мого керівництва.
– Експерти стверджують, що у вас є можливості реформувати, змінити церкву. Які ваші перші кроки?
Потрібно працювати так, щоб це об’єднувало, а не роз’єднувалоЕпіфаній
– Нам потрібно довершити повноцінне єднання. Ми отримуємо томос, формуємо усі відповідні керівні органи цієї церкви. Це практично нова структура. Є багато роботи з формування. Але ми будемо це робити спокійно, мудро, виважено, тому що потрібно працювати так, щоб це об’єднувало, а не роз’єднувало.
Навіть якщо ми згадаємо про святкування Різдва Христового, про календар. Якщо ми змінимо з 7 січня на 25 грудня, український народ цього не сприйме. Потрібно пояснювати, доводити. Коли люди зрозуміють, що це не догма, це просто дата, тоді можливо робити й приймати рішення.
Тому ми будемо виважено працювати на розбудову церкви, яка буде духовною основою та опорою нашої української держави у цей нелегкий час випробувань. Ми маємо окупований Крим, ми повинні його повернути, ми маємо частково окупований Донбас, і ми віримо, що Господь за нашими молитвами пошле нам довгоочікуваний справедливий мир.
– Яким чином ви будете продовжувати спілкуватися з представниками Московського патріархату, які не увійшли в єдину помісну церкву? І які кроки ви зробите, щоб вони повернулися?
Ми почнемо працювати, спілкуватися, запрошувати, проявляти нашу любов і взаємоповагу
– Це процес. Потрібно отримати томос. Коли буде томос, це буде свідченням того, що ми насправді є автокефальною незалежною церквою. Тоді ми почнемо працювати, спілкуватися, запрошувати, проявляти нашу любов і взаємоповагу. На цій основі, я думаю, поступово вони зрозуміють, що немає іншого виходу, як бути у цій єдиній українській церкві й спільно будувати наше майбутнє.
– Привідкрийте завісу, що відбувалося на самому соборі? Хто як голосував?
Кожен архієрей, який брав участь у соборі, міг стати кандидатом на предстоятеля цієї церкви. Було рейтингове голосування
– Напередодні собору було багато інформації, за якою саме процедурою буде обрання предстоятеля. Обрання відбувалося за демократичною процедурою. Спочатку кожен архієрей, який брав участь у соборі, міг стати кандидатом на предстоятеля цієї церкви. Було рейтингове голосування. Учасникам собору були роздані бюлетені. Відповідно, з цього рейтингу голосування я набрав найбільшу кількість голосів.
Було 200 делегатів собору. У першому турі було обрано трьох кандидатів, потім був другий тур. Із цих трьох кандидатів було обрано одного. Я думаю, з часом це буде вже оприлюднено.
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