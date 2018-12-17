Парубій запрошує Вселенського патріарха виступити у Верховній Раді

Голова Верховної Ради Андрій Парубій запросив Вселенського патріарха Варфоломія виступити у парламенті України. Про це він повідомив 17 грудня.

«Я переконаний, що ми маємо пошанувати цю видатну людину, мужню особистість, яка назавжди вписана в історію України», – вважає політик.

Про офіційну відповідь Вселенського патріарха на це запрошення наразі невідомо.

15 грудня патріарх Варфоломій запросив новообраного предстоятеля єдиної помісної православної української церкви митрополита Епіфанія до Стамбула для отримання томосу.

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15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

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Вселенський патріархат офіційно запросив митрополита Епіфанія для отримання томосу

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