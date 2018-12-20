Парубій підписав закон про перейменування УПЦ (МП)

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про перейменування Української православної церкви (Московського патріархату).

«Я підписав закон №5309 і відразу відправив його на підпис президенту», – сказав Парубій під час засідання парламенту.

20 грудня 240 народних депутатів підтримали рішення зобов’язати УПЦ (МП) вказати в назві свою приналежність до Російської православної церкви.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу 6 січня.