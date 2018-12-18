Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Грудень 2018, Київ 09:47
Новини | Політика

США привітали Епіфанія з обранням предстоятелем Православної церкви України

Епіфанія обрали главою Православної церкви України 15 грудня

Дивитись коментарі

США вітають митрополита Епіфанія з обранням предстоятелем Православної церкви України. Про це заявили у Державному департаменті США.

«Створення церкви – це історичний момент для України», – ідеться у повідомленні.

У Держдепартаменті додали, що США «незмінно підтримують Україну», та поважають право на свободу віросповідання для всіх українців, як тих, хто приєднається до єдиної православної церкви, так і тих, хто вирішить не робити цього.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG