США привітали Епіфанія з обранням предстоятелем Православної церкви України

США вітають митрополита Епіфанія з обранням предстоятелем Православної церкви України. Про це заявили у Державному департаменті США.

«Створення церкви – це історичний момент для України», – ідеться у повідомленні.

У Держдепартаменті додали, що США «незмінно підтримують Україну», та поважають право на свободу віросповідання для всіх українців, як тих, хто приєднається до єдиної православної церкви, так і тих, хто вирішить не робити цього.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу.