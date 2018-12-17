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18 Грудень 2018, Київ 01:14
Новини | Політика

Парламенту пропонують запровадити 15 грудня День духовної єдності України

Глава єдиної Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Дніпро, 17 грудня 2018 року

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Верховній Раді пропонують запровадити 15 грудня День духовної єдності України.

Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко пропонує доповнити цією датою статтю 73 Кодексу законів про працю України, яка визначає святкові і неробочі дні.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу.

Митрополит Епіфаній вперше звернувся до людей у новому статусі
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Митрополит Епіфаній вперше звернувся до людей у новому статусі

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