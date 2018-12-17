Парламенту пропонують запровадити 15 грудня День духовної єдності України

Верховній Раді пропонують запровадити 15 грудня День духовної єдності України.

Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко пропонує доповнити цією датою статтю 73 Кодексу законів про працю України, яка визначає святкові і неробочі дні.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу.

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