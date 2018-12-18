Радіо Свобода Daily: УПЦ (МП) ухвалила рішення щодо двох митрополитів, які тепер вже ієрархи ПЦУ

Що буде далі із УПЦ (МП)?

В УПЦ (МП) зібрали позачерговий синод, на якому не визнали створення автокефальної церкви в Україні, а також назвали саме себе, а не визнану Вселенським патріархатом Православну церкву України, «істинною церквою Христовою в Україні». Синод також звільнив із посад і «заборонив у служінні» двох ієрархів УПЦ (МП), які взяли участь в Об’єднавчому соборі, що створив Православну церкву в Україні (ПЦУ), – митрополита Вінницького і Барського Симеона (Шостацького) і митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка).

Тим часом новообраний предстоятель єдиної Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній пропонує «забути образи» та працювати над створенням нової церкви разом. А у Верховній Раді планують розглянути законопроект щодо перейменування УПЦ (Московського патріархату). Більше коментарів та деталей шукайте за лінком.

​Сущенко про умови російської колонії

Українець Роман Сущенко, який перебуває в ув’язненні в Росії, повідомив про умови свого перебування в колонії суворого режиму, куди його нещодавно етапували після винесення російського вироку. «Кілька рядків про буденне. За минулий з моменту етапування час довелося пережити культурний шок, пов’язаний перш за все з умовами та «принадами» переміщення за примусом (вагон «столипін», антисанітарія, таргани розміром із сірникову коробку, всюдисущі гризуни всіх мастей, цвіль, вологість, непроглядна темрява, недоїдання і холод), а також зі ставленням до людей, які змінили за рішенням суду свій соціальний статус», – пише, як інформує агентство, Сущенко.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, реагуючи на оприлюднення листа Романа Сущенка, заявила, що терміново звернулася з листом до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою «невідкладно вжити заходів щодо забезпечення громадянина України Романа Сущенка належними умовами утримання та медичною допомогою».

У глибокому тилу бойовиків

У глибокому тилу непідконтрольної Києву частини Луганської області на кордоні з Росією рідко бувають журналісти, та й пасажирські автобуси ходять туди нечасто. Тим не менше, кореспонденти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» змогли дістатися до віддалених селищ і побачили своїми очима життя луганського прикордоння в окупації. Про селище, жителі якого вважають себе нащадками запорізьких козаків – в ексклюзивному матеріалі «Донбас.Реалії».

«Ми такі, як і ви»

Люди навколо нас. Хто вони? Звідки вони? Яка їхня роль у суспільстві? Що вони відчувають? На ці запитання спробувала відповісти режисерка Тетяна Крюковська за допомогою проекту OUR HOME. У ньому вона зібрала 6 історій людей, які, живучи в Україні, зіткнулися з певним несприйняттям їх як частини українського суспільства. В чому воно полягає та як можна поліпшити ситуацію?

Остання з живих політв’язнів-жителів Дніпра

Викладачі та вихованці військового ліцею в Дніпрі презентували імпровізовану виставу «Суд історії» із засудженням злочинів більшовицько-комуністичного режиму. Ролі історичних та вигаданих героїв – Сталіна, його поплічників і захисників, прокурора і судді – зіграли учні разом з учителями. Основну роль – головного свідка – відвели справжньому політв’язню сталінських таборів, зв’язковій УПА, останній із живих політрепресованих жителів Дніпра Марії Засіменко-Бонацькій. На «суді» вона свідчила про саму себе, розповідала історію свого життя й боротьби. Історію обвинуваченої тоді, що є свідком зараз, читайте у завершальному матеріалі на сьогодні.

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