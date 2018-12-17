Роман Сущенко розповів про умови свого перебування в російській колонії

Українець Роман Сущенко, який перебуває в ув’язненні в Росії, повідомив про умови свого перебування в колонії суворого режиму, куди його нещодавно етапували після винесення російського вироку. Про цього листа колегам повідомило агентство «Укрінформ», кореспондентом якого у Франції був журналіст Сущенко.

«Кілька рядків про буденне. За минулий з моменту етапування час довелося пережити культурний шок, пов’язаний перш за все з умовами та «принадами» переміщення за примусом (вагон «столипін», антисанітарія, таргани розміром із сірникову коробку, всюдисущі гризуни всіх мастей, цвіль, вологість, непроглядна темрява, недоїдання і холод), а також зі ставленням до людей, які змінили за рішенням суду свій соціальний статус», – пише, як інформує агентство, Сущенко.

За словами журналіста, метою співробітників російської виправної установи є залякати, принизити гідність людей, які відбувають покарання.

Сущенко також додав, що до того моменту, поки людина не відчує на собі ув’язнення, його неможливо уявити. «…Це страшно, тривожно страшно», – написав він.

Крім листа колегам, журналіст, який також займається малюванням, надіслав свій новий малюнок, мовиться в повідомленні агентства.

Агентство закликало писати Романові Сущенку листи (російською мовою) на адресу: Сущенко Роману Владимировичу, ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской обл., деревня Утробино, Кировская область, Россия 613043.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, реагуючи на оприлюднення листа Романа Сущенка, заявила, що терміново звернулася з листом до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою «невідкладно вжити заходів щодо забезпечення громадянина України Романа Сущенка належними умовами утримання та медичною допомогою».

«Так, важко навіть уявити жахливі умови утримання Романа в колонії, про які він пише у своєму листі: антисанітарія, цвіль, таргани, щури. Його погано годують. До того ж, за словами родичів, у Романа нещодавно діагностовано артеріальну гіпертензію», – написала Денісова у фейсбуці.

Власного кореспондента «Укрінформу» у Франції від 2002 року Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 йому висунули звинувачення у шпигунстві. У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що Сущенко є «кадровим співробітником» Головного управління розвідки Міноборони України, полковником, який збирав відомості про російське військо. В ГУР МОУ це спростували. Журналіст і представники української влади відкидають звинувачення на його адресу.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії відхилив апеляційну скаргу і визнав це рішення «законним».

8 жовтня стало відомо про етапування Сущенка до місця відбування покарання. 7 листопада Федеральна служба виконання покарань Росії повідомила посольству України в Москві, що Сущенка етапували у виправну колонію ВК-11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).

2 листопада Національна спілка журналістів України нагородила Романа Сущенка Національною премією за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка.

20 листопада президент України Петро Порошенко нагородив Романа Сущенка орденом «За мужність» ІІІ ступеня.