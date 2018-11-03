Сім’я Сущенка отримала від нього лист

Сім’я засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка отримала від нього лист, повідомила «Укрінформу» його дочка Юлія. За її словами, лист відправили зі слідчого ізолятора «Матроська тиша» в Москві.

«Отримали довгоочікуваний лист від нашого Романа Сущенка з «Матроської тиші», датований 11 жовтня. Він прибув туди у неділю, 7 жовтня. Розповів, що, найімовірніше, перебуватиме там 10 діб, про кінцевий пункт відбування покарання батькові нічого не відомо, власне, про це нібито також не знає ніхто з працівників цього СІЗО. У камері разом з ним було ще троє осіб», – розповіла Юлія Сущенко.

За словами дівчини, це останні новини про місцезнаходження журналіста, офіційної інформації про те, куди його повезли далі, немає.

До цього Сущенко перебував в іншому московському СІЗО – «Лефортово».

30 вересня минуло два роки відтоді, як Романа Сущенка, який від 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали в Москві співробітники ФСБ Росії. Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки», полковником, що він збирав відомості про російське військо.

Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.​ Верховний суд Росії вже відхилив апеляційну скаргу захисту і залишив вирок чинним.