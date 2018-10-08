Сущенка етапували до місця ув’язнення – Фейгін

Українського журналіста Романа Сущенка етапували до місця відбування терміну ув’язнення, повідомляє його громадський захисник Марк Фейгін. Він уточнює, що про це свідчать його попередні дані.

Минулого тижня Фейгін розповів у Києві, що російська Федеральна служба виконання покарань не повідомляє ані йому, ані родичам журналіста, куди саме його етапують.

30 вересня минуло два роки відтоді, як Романа Сущенка, який від 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали в Москві співробітники ФСБ Росії. Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки», полковником, що він збирав відомості про російське військо.

Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.​ Верховний суд Росії вже відхилив апеляційну скаргу захисту і залишив вирок чинним.