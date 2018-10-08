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08 Жовтень 2018, Київ 15:14
Новини | Політика

Сущенка етапували до місця ув’язнення – Фейгін

Марк Фейгін минулого тижня повідомив, що російська влада не повідомляє, куди саме етапують Сущенка

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Українського журналіста Романа Сущенка етапували до місця відбування терміну ув’язнення, повідомляє його громадський захисник Марк Фейгін. Він уточнює, що про це свідчать його попередні дані.

Минулого тижня Фейгін розповів у Києві, що російська Федеральна служба виконання покарань не повідомляє ані йому, ані родичам журналіста, куди саме його етапують.

Вхід до Національного інформаційного агенства «Укрінформ» з плакатом «Волю Сущенку»
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30 вересня минуло два роки відтоді, як Романа Сущенка, який від 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали в Москві співробітники ФСБ Росії. Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки», полковником, що він збирав відомості про російське військо.

Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.​ Верховний суд Росії вже відхилив апеляційну скаргу захисту і залишив вирок чинним.

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