НСЖУ ініціює новорічну акцію на підтримку Асєєва, Семени та Сущенка

Національна спілка журналістів України ініціює новорічну акцію на підтримку утримуваного бойовиками на Донбасі Станіслава Асєєва, засудженого в анексованому Росією Криму Миколи Семени та засудженого в Росії Романа Сущенка.

«Аби виявити солідарність із Романом Сущенком, Миколою Семеною та Станіславом Асєєвим, потрібно передати чи надіслати до офісу НСЖУ новорічну листівку з побажаннями колегам. Листівки планується передати адресатам через рідних та близьких, оприлюднити на офіційному сайті НСЖУ, в інших виданнях і соціальних мережах», – заявили в спілці журналістів.

Листівки приймають за адресою: 01001 Київ, Хрещатик, 27-а, НСЖУ.

У спілці журналістів просять писати листівку для Романа Сущенка російською мовою (і враховувати, що текст переглядатимуть співробітники російської служби виконання покарань). Листівки до Станіслава Асєєва, який перебуває в окупованому Донецьку, лише публікуватимуться у ЗМІ та соціальних медіа.

Асєєв – автор проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії. Журналіст перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше підконтрольне Росії угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

Семена – автор Радіо Свобода і Крим.Реалії. Підконтрольна Росії влада влада Криму звинуватила його в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У вересні 2017 року суд у Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю на три роки. Згодом йому скоротили термін заборони публічної діяльності до двох років. Він відкидає звинувачення.

Сущенко – власний кореспондент агентства «Укрінформ» у Франції. Його затримали у Москві наприкінці вересня 2016 року. Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки», полковником, що він збирав відомості про російське військо. Його засудили до 12 ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.​ Саму журналіст, його захист і представники української влади відкидають звинувачення на його адресу.