Книгу «в'язня ДНР» журналіста Стаса Асєєва представили у Празі

Вже більше року донецький журналіст Станіслав Асєєв утримується за гратами підтримуваним Росією угрупованням «ДНР». Влітку російські медіа поширили відео, на якому змарнілий Асєєв «зізнається» у шпигунстві. Про долю людей, які потрапили в ізоляцію через окупацію Донбасу проросійськими бойовиками, і про долю самого Асєєва, говорили 10 листопада у Празі на презентації його книги «В ізоляції». Зустріч із журналістами Радіо Свобода та українським істориком Станіславом Федорчуком організувала у приміщенні Карлового університету Чеська асоціація україністів та «Східноєвропейський клуб».

Ідея створити проект, який би розповідав про життя людей в ізоляції на окупованих територіях, народилася у 2014 році, коли Радіо Свобода почало збирати та публікувати на своїх сторінках «Листи з окупованого Донбасу». Тут був застосований такий самий підхід, як і у проекті BBC про Сирію, де заручники війни фіксували і переповідали власні історії з теренів, окупованих угрупованням «Ісламська держава», до яких журналісти не мають доступу.

Станіслав Асєєв (Васін) був одним із перших, хто почав писати для цього проекту, а згодом ділився своїми спостереженнями на хвилях Радіо Донбас.Реалії. І хоч організувати потік інформації звідти було дуже складно, він не приховував своїх поглядів.

Станіслав залишився там, і свідомо став літописцем цієї окупації

«Наші кореспонденти були змушені виїхати з Донецька, тому що була реальна загроза їхньому життю. І подекуди легше було передавати інформацію з лінії фронту, прямо з місця бойових дій ніж із середини цієї окупованої зони. Але Станіслав залишився там, і свідомо став літописцем цієї окупації. Він про це говорить і в своїх дописах, і в своїх репортажах», – розповіла редактор української редакції Радіо Свобода Наталка Чурікова.

​У своїх дописах та есе зібраних у книжці «В ізоляції», Станіслав ставить багато незручних запитань про те, як Україна допустила, щоб таке стало можливим і чому така кількість людей у Донецьку і Луганську підтримали окупацію?

Асєєв говорить про те що необхідно проривати інформаційну блокаду, що українських медіа там майже немає і що через це Україна дуже швидко втрачає своїх громадян. Відтак, журналіст вів розмову з рештою України, яка перебуває в інформаційній тиші.

У списках на обмін

До збірки «В ізоляції», яка вийшла за підтримки Радіо Свобода у червні 2018 року у київському видавництві «Люта справа», увійшли дописи Станіслава Асєєва не лише для цього засобу інформації, а також для «Дзеркала тижня», «Української правди», «Українського тижня».

Із закликом звільнення Станіслава Асєєва виступили міжнародні й українські журналістські і правозахисні організації.

Українська сторона включила Станіслава Асєєва у списки на обмін.

Однак, зараз багато хто сумнівається, що такий обмін можливий до виборів в Україні, оскільки заручників використовують як фактор політичного тиску, зауважила директор Української служби Радіо Свобода Мар’яна Драч.

«Є сподівання, що під час наступного обміну Стаса обміняють. Але поки що це означає продовження знущань, психологічного та фізичного тиску на Стаса (про що свідчить його так зване «зізнання» у шпигунстві) і багатьох інших людей, які перебувають за гратами на Донбасі», – зазначила Драч.

На думку українського історика та політолога Станіслава Федорчука, питання полонених для українського суспільства є дуже важливим. Але лише співпереживання недостатньо.

«Так, ми беремо участь в акціях протесту, в акціях на підтримку того чи іншого політв’язня. Але на жаль, на мою думку, ми досі не досягли певної солідарності українців в усьому світі. За часів холодної війни українці саботували світові Олімпійські ігри, виходили під посольства з різними гаслами і акціями. І це було синхронно. Тобто не якась окрема група у Празі чи в Мюнхені, здійснювала якусь акцію на підтримку політв’язнів. Це була системна щоденна робота. Здавалося би української держави не існувало, однак активність українців і бажання виручати одне одного вже було. Як на мене ми ці уроки маємо вивчити і сконцентруватися та підтягнутися в цьому плані ще сильніше», – поділився своїми думками Федорчук.

Він називає тексти Асєєва (Васіна) філософськими – вони ставлять питання онтологічного характеру, а саме питання дегуманізації людини.

Із самої книги зрозуміло, що він не очікував стати чужим у себе вдома

«Це певною мірою історія особистої трагедії Станіслава. Основна його увага до людей, яких він знав до війни і те що з ними сталося після війни. Він підняв питання – як ставитися до колаборантів. Із самої книги зрозуміло, що він не очікував стати чужим у себе вдома. Не очікував що більшість його друзів або візьме позицію – хай буде будь яка влада, аби не воювали. Або стане звичайним найманцем», – говорить Федорчук, сам виходець із Донецька та один з організаторів донецького Майдану.

Ім’я українського журналіста для деяких відвідувачів празької зустрічі пролунало вперше.

«Я цікавлюся тим що відбувається в Україні, зокрема мені цікаво завдяки літературним творам дізнаватися про сучасну політичну ситуацію. Це спонукало мене прийти, хоча про Асєєва я до цього моменту і не знав. Мушу сказати, сучасна політика Російської Федерації – непокоїть Захід, це очевидно. Я, як чех, маю певні переживання, тому що агресія проти України – це в певному сенсі загроза і для європейських кордонів», – поділився Валентин Плзак.

За підтримки Радіо Свобода кілька дописів із представленої на зустрічі книги «В Ізоляції» переклали на чеську мову. Учасники празької зустрічі мали змогу почути уривки з цих текстів.

«Такими зустрічами ми намагаємося звернути увагу чеського суспільства на болючі питання України. Зізнаюся, для мене ця книга є відкриттям, тому що до цього часу я не знала що вийшла книга-есе Станіслава Асєєва, але ми обов’язково будемо піднімати цю тему і надалі», – сказала модератор зустрічі, докторант Карлового університету Галина Бабак, що також очолює «Східноєвропейський клуб» цього університету.

Галина Бабак також оголосила, що збирається опублікувати кілька дописів Станіслава Асєєва чеською мовою у часописі Східноєвропейського клубу «На схід».

За попередньою інформацією, наприкінці листопада планується вихід книги Асєєва «В ізоляції» також англійською мовою за підтримки українського уряду.