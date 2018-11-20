Порошенко нагородив орденом «За мужність» ув’язненого в Росії Сущенка

Президент України Петро Порошенко нагородив ув’язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Як повідомляє прес-служба президента, нагороду прийняла дружина журналіста Анжела.

За повідомленням, президент вручив нагороду 20 листопада під час привітання колективу інформаційного агентства «Укрінформ» зі 100-річчям з дня створення.

«У Романа є величезна, дружня професійна родина, яка постійно про нього пам’ятає і підтримує. Величезна кількість українських юристів-міжнародників, правозахисні організації й дипломатичні відомства щодня докладають максимум зусиль, щоб Роман скоріше повернувся додому з полону», – сказав Порошенко.

Президент додав, що під час його міжнародних зустрічей, зокрема з президентом Франції Емманюелем Макроном тема звільнення Романа Сущенка – постійно серед головних.

За словами Порошенка, завдяки українським дипломатам й українській медіа-спільноті у захисті Сущенка об’єднався весь цивілізований світ, зокрема, міжнародні організації, такі як Європарламент, ОБСЄ, ПАРЄ, Міжнародна і Європейська федерації журналістів.

7 листопада засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка етапували до колонії суворого режиму в Кіровській області. До цього Сущенко перебував у московському СІЗО «Лефортово».

У 2016 році Романа Сущенка, який від 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали в Москві співробітники ФСБ Росії. Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки», полковником, що він збирав відомості про російське військо.

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Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.​ Саму журналіст, його захист і представники української влади відкидають звинувачення на його адресу.

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