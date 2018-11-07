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07 Листопад 2018, Київ 11:54
Новини | Політика

Сущенка етапували до колонії в Кіровській області

Юля Сущенко (на фото) розповіла, куди етапували її батька

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Засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка етапували до колонії суворого режиму в Кіровській області. Про це агентству «Укрінформ» розповіла його дочка.

«Батька етапували в ФКУ ІК-11 УФСІН Росії по Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно). «Таку інформацію Посольству України в Москві повідомили у ФСВП (Федеральній службі виконання покарань Росії, – ред.)», – сказала Юлія Сущенко.

Вона додала, що більш детальну інформацію про Сущенка можна буде дізнатися, коли його відвідає консул чи адвокат.

Цю інформацію підтвердив російський адвокат Марк Фейгін.

До цього Сущенко перебував у московському СІЗО «Лефортово».

Вирок у Росії для Сущенка. Засідання тривало 10 хвилин – відео
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Вирок у Росії для Сущенка. Засідання тривало 10 хвилин – відео

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У 2016 році Романа Сущенка, який від 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали в Москві співробітники ФСБ Росії. Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки», полковником, що він збирав відомості про російське військо.

Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.​ Верховний суд Росії вже відхилив апеляційну скаргу захисту і залишив вирок чинним.

Вхід до Національного інформаційного агенства «Укрінформ» з плакатом «Волю Сущенку»
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