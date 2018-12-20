В УПЦ (МП) відреагували на заборону називатися українською церквою

В Українській православній церкві, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, назвали рішення Верховної Ради щодо перейменування цієї релігійної організації «дискримінацією» і посяганням на свободу віросповідання. Про це йдеться у заяві юридичного відділу УПЦ (МП), поширеній 20 грудня.

На думку представників УПЦ (МП), таке рішення «не відповідає Конституції України, Загальній декларації прав людини та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».

20 грудня 240 народних депутатів підтримали рішення зобов’язати УПЦ (МП) вказати в назві свою приналежність до Російської православної церкви.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу 6 січня.