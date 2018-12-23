Парафія у Жовкві на Львівщині приєдналася до Православної церкви України – заява

Парафія святих апостолів Петра і Павла Московського Патріархату міста Жовкви на Львівщині перейшла під юрисдикцію Православної церкви України, повідомляє сайт УПЦ (КП) з посиланням на настоятеля храму архімандрита Маркіяна (Каюмова).

«22 грудня парафія святих апостолів Петра і Павла міста Жовкви приєдналася до Помісної Автокефальної Православної Церкви України. Дане рішення було прийняте на засіданні Парафіяльної ради на чолі з настоятелем храму», – зазначив отець Маркіян.

Також інформація про перехід парафії підтверджується на сайті Львівської єпархії УПЦ (МП).

Окрім того, днями стало відомо про перехід під керівництво ПЦУ кількох колищніх парафій УПЦ (МП) Вінничини та Закарпаття.

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15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу 6 січня.