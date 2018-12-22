Кремлівські «пранкери» намагалися спровокувати митрополита Епіфанія – ПЦУ

Кремлівські спецслужби, прикрившись ім‘ям депутата Європейського парламенту, намагалися у розмові спровокувати предстоятеля Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Про це повідомляється на сторінці Православної церкви України у Фейсбуці.

«Протягом минулих днів митрополит Епіфаній отримав багато привітань, у тому числі телефоном. Скориставшись цим російські спецслужби через так званих «пранкерів» (осіб, які у телефонній розмові видають себе за іншого) спробували вчинити інформаційну провокацію», – ідеться у повідомленні.

​21 грудня був здійснений дзвінок нібито від імені Девіда Макалістера, голови Комітету закордонних справ Європейського Парламенту. Поступово під час розмови почали ставитися провокативні питання, зокрема про «захоплення Лаври», про підтримку тих чи інших кандидатів на виборах, про ставлення до «прав гомосексуалістів» тощо, зазначили в ПЦУ.

«Митрополит Епіфаній висловлював ті самі думки, що і у всіх публічних виступах: Українська церква виступає проти насильства і розпалення ворожнечі, вона відкрита до діалогу; ніякого «захоплення Лаври» не може бути, а розмови про «захоплення» мають на меті поширювати напругу в суспільстві. Церква дотримується біблійної позиції, визначаючи одностатеві стосунки як гріх, і цю думку поділяє більшість українського суспільства. Також Церква не втручається у політичний процес та не вказує своїм вірним, яких кандидатів чи партії слід підтримувати», – заявили в ПЦУ.

Протягом розмови у митрополита Епіфанія з‘явилося відчуття, що це є провокація, тому він завершив її, ідеться далі у повідомленні.

«Раніше подібні провокації, організовані російськими спецслужбами, відбувалися неодноразово. З досвіду відомо, що не отримавши якихось вигідних для себе відповідей під час розмови, провокатори здійснюють монтаж запису, компонуючи окремі слова і фрази. Тому в разі, коли у медіа з‘являться якість фрагменти розмови, аудиторія повинна враховувати вище зазначене і не довіряти їм», – додали у представництві глави Православної церкви України.

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15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу 6 січня.

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