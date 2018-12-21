Православна церква України має близько 7 тисяч парафій – Епіфаній

Православна церква України має близько семи тисяч парафій, заявив її новообраний предстоятель Епіфаній в ефірі телеканалу «1+1».

Він додав, що очікує зростання кількості парафій уже після отримання томосу про автокефалію.

Водночас Епіфаній зазначив, що не хотів би ставити завдання збільшити кількість парафій.

«Переходи мають відбуватися тільки вільним шляхом, щоб громада виявляла право вільного вибору», – заявив митрополит.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу 6 січня.