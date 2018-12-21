В архіві КДБ знайшли картку на ім’я предстоятеля Латвійської православної церкви

В оприлюдненій 20 грудня на сайті Національного архіву Латвії агентурній картотеці КДБ Латвійської РСР знайшли агентурну картку на ім’я Олександра Івановича Кудряшова 1939 року народження.

Дані, наявні в картці, повністю співпадають із біографічними даними предстоятеля Латвійської православної церкви, яка є у складі Московського патріархату – митрополита Ризького і всієї Латвії Олександра (в миру Кудряшова).

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Як зазначено в картці, Кудряшова завербували в агенти КДБ під псевдонімом «Читач» у січні 1982 року. Вказано, що його завербував співробітник 5 відділу КДБ Латвійської РСР, який займався боротьбою з ідеологічними диверсіями. В картці вказаний рід його занять: «священик православної церкви». Чинний митрополит Олександр отримав сан диякона 1982 року.

У картотеці є картка і на ім’я іншого діяча Російської православної церкви. Дані Івана Миролюбова під псевдонімом «Анатолій» співпадають із даними протоієрея, співробітника Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату, секретаря Синодальної комісії зі старообрядництва і єдиновір’я. Миролюбов родом із Риги.

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У Московському патріархаті Латвійської церкви поки не коментують цю інформацію. В картках немає деталей щодо того, якою саме діяльністю займалися агенти і чи дійсно вони співпрацювали з КДБ після ймовірного вербування.

Загалом у картотеці 10 612 карток. Зокрема в ній знайшлися картки на ім’я колишнього капітана збірної СРСР з баскетболу Валдіса Валтерса, колишнього мера міста Даугавпілс Ріхарда Еігімса, художника Майі Табака і в минулому найбагатшої людини Латвії Александра Лавента.

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