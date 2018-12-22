На Закарпатті перша парафія УПЦ (МП) перейшла до Православної церкви України

Парафія св. першомученика архідиякона Стефана селища Минай на Закарпатті приєдналася до Закарпатської єпархії новоствореної Православної церкви України.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської єпархії Православної церкви України.

«Парафія св. першомученика архідиякона Стефана селища Минай приєдналася до Закарпатської єпархії Православної церкви України. 21 грудня 2018 року настоятель парафії, протоієрей Степан Біляк звернувся до єпископа Ужгородського і Закарпатського Варсонофія з письмовим проханням про включення його у клір Закарпатської єпархії Православної церкви України», – йдеться у повідомленні.

Раніше ця релігійна громада входила до складу Мукачівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату).

Єпископ Варсонофій видав указ про включення цієї парафії до складу Закарпатської єпархії ПЦУ, а протоієрея Степана Біляка прийняв до єпархіального кліру.

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17 грудня стало відомо, що митрополит Вінницький і Барський Симеон оголосив про перехід Вінницької єпархії з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України.

Того ж дня УПЦ (МП) заявила про звільнення і «заборону в служінні» тим своїм митрополитам, які брали участь в Об’єднавчому соборі: митрополиту Вінницькому і Барському Симеону (в миру Володимиру Шостацькому) і митрополиту Переяслав-Хмельницькому і Вишневському Олександру (Драбинко).

Раніше прес-служба Вінницької єпархії ПЦУ заявила, що парафії храмів трьох сіл Вінницької області повідомили про рішення перейти до новоствореної Православної української церкви.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу 6 січня.

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