УПЦ (МП) поки що не збирається змінювати назву – архієпископ Климент

В Українській православній церкві (Московського патріархату) поки що не бачать підстав для зміни назви, розповів в ефірі Радіо Свобода голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП), архієпископ Климент (Вечеря). За його словами, наразі юридичний відділ Київської митрополії УПЦ (МП) аналізує законопроект, який нещодавно ухвалила Верховна Рада. Згідно з нимУПЦ (МП) має вказати в назві свою приналежність до Російської православної церкви.

«На сьогодні у нас є юридичний відділ Київської митрополії, який аналізує всі законодавчі ініціативи. Ми поки що не спостерігаємо ніяких питань, які примушували б сьогодні вже кинутися і стрімголов змінювати щось у своїх статутних документах. У статуті, який зареєстрований в Україні і діє, написано, що УПЦ є самокерованою церквою. У нас не те, що в державі-агресорі, а в жодній іншій закордонній державі не знаходиться центр», – зазначив архієпископ Климент (Вечеря).​

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Він також відкинув звинувачення, що УПЦ (МП) нібито виступає на боці Росії у питаннях Криму і Донбасу.

«Ви не чули заяви УПЦ про те, що вона не визнає анексії Криму, що засуджує все те, що відбувається на Донбасі, закликала у тому числі і керівника російської держави припинити цю агресію? УПЦ неодноразово наголошувала, що повністю підтримує всі ініціативи української держави, які стосуються визначення у тому числі й дефініцій, пов’язаних з тим, що відбувається на сході України», – заявив голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) Климент (Вечеря).

У четвер, 20 грудня, у Верховній Раді ухвалили законопроект №5309 про внесення змін до закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій, які входять до структури релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала частину території України.

Закон підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій. Наступний крок – підпис президента України. Раніше в УПЦ (МП) рішення Верховної Ради щодо перейменування цієї релігійної організації назвали «дискримінацією» і посяганням на свободу віросповідання.

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