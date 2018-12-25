УПЦ (МП) планує звернутися в КСУ через закон про її перейменування

В Українській православній церкві (Московського патріархату) мають намір звернутися до Конституційного суду через закон, що зобов’язує УПЦ (МП) змінити назву і вказати належність до російської церкви. Як повідомляє прес-служба УПЦ (МП), про це заявив керівник юридичного відділу УПЦ (МП) протоієрей Олександр Бахов.

«Ми маємо намір захищати свої права усіма законними способами. Нами було надіслано звернення до президента України – застосувати право вето, але, як ми бачимо, він таким правом не скористався. Окрім, цього, оскільки має місце порушення Конституційних норм і принципів, ми ініціюємо звернення до Конституційного суду… Думаю, що після набуття чинності цього закону і початок його реалізації на практиці, дасть нам більш ширше розуміння правозахисних дій», – сказав він.

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22 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон, який зобов’язує Українську православну церкву (Московського патріархату) вилучити з назви слово «українська» і зазначити приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).

Цей закон Верховна Рада ухвалила 20 грудня. Документ передбачає, що релігійна організація, яка входить до структури релігійної організації з центром у державі, що вчинила військову агресію проти України, зобов'язана у назві відображати приналежність до такої релігійної організації.

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