Сьогодні – день засідання у Москві синоду Російської православної церкви, першого після об'єднавчого собору у Києві, на якому проголосили створення незалежної Православної церкви України. Днями патріарх Кирило назвав об'єднавчий собор у Києві «повним провалом», мовляв це «не об'єднання, а легалізація розкольників». РПЦ – проти незалежної церкви України. Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили релігієзнавець, народний депутат України Віктор Єленський, релігієзнавець Олексій Смирнов, журналіст російської служби Радіо Свобода Михайло Соколов.