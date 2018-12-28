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28 Грудень 2018, Київ 18:33
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РПЦ проти незалежної Церкви України

РПЦ проти незалежної Церкви України
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Сьогодні – день засідання у Москві синоду Російської православної церкви, першого після об'єднавчого собору у Києві, на якому проголосили створення незалежної Православної церкви України. Днями патріарх Кирило назвав об'єднавчий собор у Києві «повним провалом», мовляв це «не об'єднання, а легалізація розкольників». РПЦ – проти незалежної церкви України. Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили релігієзнавець, народний депутат України Віктор Єленський, релігієзнавець Олексій Смирнов, журналіст російської служби Радіо Свобода Михайло Соколов.

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