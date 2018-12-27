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27 Грудень 2018, Київ 12:29
Новини | Суспільство

Громада УПЦ (МП) на Тернопільщині заявила про перехід до Православної церкви України

Аналогічне рішення протягом останнього тижня ухвалили шість парафій Вінницької єпархії

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Релігійна громада села Трибухівці Тернопільської області заявила про перехід з Української православної церкви Московського патріархату до об’єднаної Православної церкви України. Відповідна заява з’явилася 26 грудня.

«Високопреосвященнійший Нестор, архієпископ Тернопільський і Кременецький, задовольнив клопотання громади храму Благовіщення Пресвятої Богородиці села Трибухівці Бучацького району і прийняв її до складу Тернопільської єпархії Православної Церкви України», – повідомляє парафія.

Також 26 грудня Вінницька єпархія повідомила про перехід ще двох парафій до ПЦУ. Згідно з заявою, 24 грудня відповідні рішення ухвалили в парафії храму Чуда архістратига Божого Михаїла в Хонях у селищі Вороновиця і в релігійній громаді села Іванівка.

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Згідно з сайтом Вінницької єпархії, протягом останнього тижня до Православної церкви України приєдналося шість вінницький єпархій.

23 грудня аналогічне рішення ухвалила парафія святих апостолів Петра і Павла УПЦ МП міста Жовкви на Львівщині.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу 6 січня.

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