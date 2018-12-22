«Принциповий, освічений, непідкупний» – Філарет про Епіфанія

Патріарх Філарет в ефірі Радіо Свобода назвав якості й професійні навички предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) Епіфанія, які вважає важливими для керування церквою.

За його словами, «принциповість, освіта, непідкупність, вміння організувати» – головні переваги Епіфанія, що роблять його здатним бути предстоятелем.

«Молодість для мене не мала ніякого значення. Я бачив постать, його здібності, які дозволяють йому бути предстоятелем. Бо я бачив це на прикладі академії. Київська академія – одна зі всіх духовних навчальних закладів, визнана державою. Інші духовні навчальні заклади і Московського патріархату, і наші не визнані. А академія, якою він керував, визнана. Це свідчить про те, що вміє, може. Якщо в цьому може, значить, може керувати і не тільки академією», – розповів Філарет.

Філарет вкотре наголосив, що, навіть якби не було Об’єднавчого собору, він все одно радив би архієреям Української православної церкви Київського патріархату «мати орієнтир» на Епіфанія.

«Тепер взяти єпархію. Єпархія (Епіфанія – ред.) найбільша в Київському патріархаті – близько 500 парафій. Правда, він вже й отримав її великою, але розбудовував. І скарг ніяких не було ні від парафій, ні від духовенства. Це теж говорить про багато що», – додав патріарх.

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15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу 6 січня.

Повністю інтерв’ю з патріархом Філаретом дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

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