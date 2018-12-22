«Ми втратили б томос» – Філарет розповів, чому не висував свою кандидатуру на главу єдиної церкви

Якби патріарх Філарет не зняв свою кандидатуру на посаду глави єдиної помісної церкви, Україна втратила б томос. Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Якби я не поступився, ми не досягли б об’єднання і не отримали б томосу про автокефалію української церкви. І для мене важливо не своє положення, для мене було важливо мати в Україні єдину помісну православну церкву для того, щоб утвердити нашу державу», – зазначив Філарет.

Як наголосив Філарет, головна його мета – не титул, а створення єдиної автокефальної православної церкви в Україні.

«Мета моя – створити єдину в Україні православну церкву. Не себе звеличувати, а досягти мети, яку я поставив з самого початку. І заради цієї мети, тобто заради єдиної української православної церкви, я поступився цим», – сказав Філарет.

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15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу 6 січня.

Повністю інтерв’ю з патріархом Філаретом дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».