Папа Римський молився про Україну в Різдвяному посланні

Папа Римський Франциск у своєму Різдвяному посланні, яке він виголосив із собору Святого Петра у Ватикані, серед іншого, також просив Господа про мир для України.

«Нехай Господь, який народжується, принесе полегшення любій Україні, яка так прагне відновити тривалий мир, що все не настає. Тільки з миром, що поважає права кожного народу, країна може відновитися від зазнаних страждань і відновити гідні умови життя для своїх громадян. Мені близькі всі християнські громади цього регіону, і я молюся, щоб вони змогли збудувати стосунки братерства і дружби», – сказав понтифік.

Серед інших країн і регіонів, які папа окремо згадав у посланні, були також Ізраїль і Палестина, Сирія, Ємен, Африка, Корея, Венесуела й Нікарагуа.

«Моїм побажанням до Різдва є побажання братерства. Братерства між людьми всіх народів і культур. Братерства між людьми різних ідей, але здатних поважати і вислуховувати інших. Братерства між людьми різних релігій…» – сказав папа Франциск.

25 грудня для християн – свято Різдва Христового. За григоріанським календарем, що прийнятий практично в усьому світі і як загальногромадянський, це свято вшановує Римо-Католицька церква і низка протестантських церков. Цього ж дня це свято вшановує і більшість православних церков світу, які перейшли на новоюліанський церковний календар: він на практиці збігається з григоріанським – за винятком Великодня і пов’язаних свят, дата яких збігається з тією, яку визначає й юліанський календар.

Уже другий рік Різдво 25 грудня відзначає й Україна як офіційне свято. Цього дня його святкують приблизно 11 тисяч релігійних католицьких і протестантських громад.

Юліанського церковного календаря досі притримуються Православна церква України, Російська і її підрозділи, зокрема в Україні УПЦ (МП), а також Грузинська, Сербська, Польська і Єрусалимська православні церкви. Крім того, в Україні за юліанським календарем живе і Українська греко-католицька церква – частина спільноти Католицької церкви, що дотримується православного візантійського обряду, але визнає першість папи Римського. 25 грудня за юліанським церковним календарем, дати якого відстають нині від астрономічних на 13 днів, припадає на 7 січня за цивільним григоріанським; цей день в Україні також офіційний вихідний.

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